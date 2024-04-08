Вестник Кавказа

Грузия еще раз отправит в отставку президента

Президентский дворец в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили начнется повторный процесс импичмента из-за неоднократного нарушения Конституции. Инициатором выступила «Грузинская мечта».

Партия власти «Грузинская мечта» начала очередной процесс импичмента в отношении нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Поводом послужили заграничные поездки, несогласованные с премьер-министром. Это нарушает Конституцию республики, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Наша конституция - тот основополагающий акт, в котором воля грузинского народа находит особое отражение. Поэтому ее намеренное, открытое и наглое нарушение не может остаться без реагирования»

- Шалва Папуашвили

Он добавил, что большинство депутатов в парламенте положительно оценило повторное возбуждение процедуры импичмента. Вопрос намерены решить до начала парламентских выборов, намеченных на 26 октября 2024 года.

Напомним, что ранее грузинская оппозиция одобрила вероятное выдвижение Саломе Зурабишвили на пост премьер-министра страны после октябрьских выборов. Также они поддерживают ее переизбрание на второй президентский срок в случае актуальности вопроса.

Импичмент президента Грузии 2023

Впервые провести процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили решили в прошлом году. Конфликт между правительством и президентом накалился в августе из-за несогласованной поездки Зурабишвили в Германию.

Большинство депутатов парламента проголосовало за подачу иска в Конституционный суд, который признал нарушение Зурабишвили 52 статьи Основного закона Грузии.

В тот раз импичмент провалился, так как голос в поддержку инициативы отдали 86 депутатов в парламенте, а не 100, как того требует законодательство.

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