Зурабишвили является нелегитимным президентом Грузии - Кобахидзе

Премьер Грузии выступил с заявлением, что Саломе Зурабишвили не президент Грузии, так как нарушила Высший закон страны. Единственное, что сохраняет ее на посту – поддержка оппозиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не может находиться на посту после нарушения конституции, выступил с заявлением премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию"

- Ираклий Кобахидзе

Он добавил, что единственная причина, почему Зурабишвили все еще занимает свой пост, это поддержка партии "Единое национальное движение". После того, как оппозиция в парламенте высказалась против импичмента нынешнего президента, Зурабишвили стала "их марионеткой".

Напомним, что "Грузинская мечта" подняла вопрос об импичменте в прошлом году после нескольких поездок Саломе Зурабишвили заграницу без согласия премьер-министра, как того требует конституция. Решение об отставке поддержал Конституционный суд, однако партия власти не смогла набрать достаточное количество голосов в парламенте, чтобы решение было реализовано. Против отставки выступила оппозиция.

Позже Зурабишвили сама обратилась в КС Грузии с иском против закона об иноагентах вместе с несколькими СМИ и НПО, так как считает, что он нарушает 78 статью конституции о евроинтеграции.