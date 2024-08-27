Вестник Кавказа

Грузия готовится к беспорядкам после выборов

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер Грузии заявил о планах оппозиции устроить беспорядки после выборов. Он предупредил о наказании за попытки дестабилизировать ситуацию.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе рассказал о планах оппозиции устроить беспорядки после парламентских выборов 26 октября.

Глава правительства отметил, что оппозиция намерена накалить ситуацию в Грузии после выборов, поскольку у нее нет никаких надежд на победу.

"Они убрали из своего лексикона слова "Если "Грузинская мечта" победит" и постоянно говорят "Если "Грузинская мечта" сфальсифицирует выборы"

- Ираклий Кобахидзе

Премьер заявил, что оппозиция в очередной раз не признает итогов выборов и возьмет курс на беспорядки по всей стране и атаки на государственные институты.

При этом Кобахидзе предупредил, что любые попытки дестабилизировать обстановку в стране будут строго пресечены. Он добавил, что у Грузии есть все ресурсы для предотвращения провокаций.

Кроме того, руководитель кабмина отметил, что избирательная кампания проходит в спокойной обстановке, никаких серьезных нарушений нет.

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