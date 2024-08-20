Оппозиция в Грузии скрывает своих спонсоров - Антикоррупционное бюро

Антикоррупционное бюро Грузии сообщает, что оппозиционные партии в стране не обнародуют источники своего финансирования. Не исключено, что средства на предвыборные кампании оппозиции идут из зарубежных источников, что может помешать справедливым выборам.

В Грузии предвыборные кампании оппозиционеров могут финансироваться иностранными спонсорами, считают в Антикоррупционном бюро страны.

"В результате мониторинга Антикоррупционного бюро было выявлено, что политические партии "Европейская Грузия - движение за свободу", "Да Европе - стратегия Агмашенебели", "Национальное движение", "Гирчи - Больше свободы", "Сильная Грузия - Лело для народа, за свободу", (глава партия "Дроа") Элене Хоштария, "Новое единство - Гварамия, Мелия", частично или полностью не обнародуют финансирование"

– глава бюро Ражден Купрашвили

Это может означать, отметил он, что средства на предвыборные кампании поступают из-за границы. Такая ситуация угрожает "справедливому избирательному процессу" в Грузии. Законодательство Грузии запрещает финансировать политические партии физлицами, не являющимися гражданами Грузии, а также юрлицами, зарегистрированными за пределами страны, напомнил он.

Выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы состоятся 26 октября, правящая партия "Грузинская мечта" намерена после победы сделать парламент однопартийным, объявив оппозицию неконституционной.