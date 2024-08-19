США работают над тем, чтобы победы правящей партии Грузии на выборах в октябре не случилось. Готовится "тбилисский майдан", санкции и непризнание итогов выборов в Грузии, предупреждает СВР.

Служба внешней разведки России ожидает, что в ближайшее время США нарастят давление на руководство Грузии, готовится цветная революция и непризнание результатов парламентских выборов.

"Американцы готовят цветную революцию в Грузии. На "тбилисском майдане" планируется обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Правоохранительные органы будут провоцироваться на силовое подавление протестов"

– пресс-бюро СВР

Выборы в грузинский парламент назначены на 26 октября, правящая партия "Грузинская мечта" ожидает получить конституционное большинство - 113 из 150 мандатов. После этого оппозицию планируется признать неконституционной, а парламент Грузии может стать однопартийным.

"Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты"

– СВР

По данным российской разведки, Вашингтон в ближайшее время нарастит персональные санкции против руководства правящей партии Грузии и спонсоров партии, передает ТАСС.