Парламент Грузии может стать однопартийным после выборов

По итогам выборов 26 октября Грузия может получить однопартийный парламент. О такой возможности заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, призвав не страшиться такого исхода событий.

В грузинском парламенте после ближайших выборов может остаться одна партия – правящая "Грузинская мечта", заявил глава правительства Ираклий Кобахидзе.

Он уточнил, что однопартийность не помешает законодательному органу считаться избранным демократическим путем. Кобахидзе напомнил, что, например, в Молдавии парламент фактически однопартийный, и никакой негативной реакции это не вызывает. Аналогичным образом события могут развиваться и в Грузии.

"Нет никаких проблем в том, что из-за объявления "Нацдвижения" и ряда других партий неконституционными, парламент следующего созыва может стать однопартийным"

– Кобахидзе

Напомним, несколько дней назад "Мечта" анонсировала процесс против "Единого нацдвижения". Он будет запущен после выборов в парламент 26 октября и по его итогам ЕНД будет признано неконституционной партией. Позже стала известно, что та же участь может постичь некоторые другие партии.