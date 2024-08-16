Вестник Кавказа

Иванишвили пообещал "Единому национальному движению" повтор Нюрнбергского процесса

Бидзина Иванишвили
© Фото: Сайт партии “Грузинская Мечта – Демократическая Грузия“
Бидзина Иванишвили выступил с заявлением, что партия оппозиции "ЕНД" столкнется с повторением Нюрнбергского процесса. Отправной точкой станут будущие выборы этой осенью. Чтобы это случилось "Грузинской мечте" нужно набрать большинство мест в парламенте.

Октябрьские выборы в парламент станут Нюрнбергским процессом для "Единого национального движения". С таким заявлением выступил основатель "Грузинской мечты" и бизнесмен Бидзина Иванишвили.

"Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет соответствующий приговор этому единству политиков, не имеющих родины, иностранной агентуре, готовой подписаться под всяким антигосударственным поручением"

- Бидзина Иванишвили

Чтобы достичь этой цели, "Грузинской мечте", которая сейчас находится у власти, необходимо не просто победить на выборах, но и обрести большинство в парламенте, то есть 3/4 мест.

"Задача "Грузинской мечты" – одержать победу, равную конституционному большинству, которое успешно решит не только краткосрочные, но и долгосрочные национальные задачи Грузии"

- Бидзина Иванишвили

Ранее "Грузинская мечта" сообщила, что после октябрьских выборов "ЕНД" и партии ее бывших членов будут считаться неконституционными объединениями. По мнению партии власти, политическая система страны оздоровится после этого.

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