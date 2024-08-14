Власти Грузии пообещали расправиться с партией Саакашвили после выборов

Правящая партия Грузии хочет объявить оппозиционную партию "ЕНД" неконституционной после осенних выборов. В случаев победы правящая партия "отделит от политики" оппозиционеров.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сделала заявление о своих планах на будущее при условии победы на парламентских выборах.

"Получение конституционного большинства нам необходимо для существенного оздоровления политической системы, а это невозможно без отделения от политики "Национального движения". Сразу же после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого "Единое национальное движение" и все его сателлиты или преемники будут объявлены неконституционными"

– "Грузинская мечта"

Партия "ЕНД" была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сегодня это основная оппозиционная сила в стране. Текущее руководство Грузии уверено в наличии зарубежных покровителей у оппозиции. Также в правящей партии уверены о том, что именно покровители "Национального движения" добиваются создания в Грузии "второго фронта".

Парламентские выборы

Выборы в Грузии назначены на 26 октября этого года. Чтобы получить конституционное большинство, правящей партии нужно набрать 113 из 150 мандатов.

Революция в грузинской политике

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" охарактеризовал намерение "Грузинской мечты" добиться запрета и роспуска саакашвилевского "Единого национального движения" как план радикально изменить ситуацию в грузинском политическом поле.

"Это революционный шаг со стороны "Грузинской мечты", которые очень многое изменит в грузинской политике. Главное – чтобы это заявление было действительно реализовано. Если обещание будет претворено в жизнь, то грузинская политика освободится от деструктивных политических сил, что очень важно для нормального развития страны после выборов", - прежде всего сказал он.

"Пока неясно, что именно смогут сделать власти в этом направлении, ведь дело им предстоит нелегкое. А замысел очень даже правильный и логичный, чтобы грузинская политика наконец-то была очищена от мешающих ее развитию элементов, какой является "Национальное движение", по-прежнему связанное с именем Михаила Саакашвили", - добавил Васо Капандзе.

По оценке эксперта неконституционными будут объявлены те политические силы, в действиях которых через суд удастся выявить вред национальным интересам Грузии. "Речь идет о запрете тех партий, которые в результате проведения судебных разбирательств будут признаны нанесшими вред государству, его интересам и грузинскому народу. И это правильно, потому что ЕНД уже очень давно, минимум 20 лет, мутит воду и самым серьезным образом создает проблемы политической жизни Грузии, не позволяя стране нормально развиваться", - заключил политолог.