Кобахидзе назвал выборы в Грузией референдумом между миром и войной

Грузинский премьер считает, что осенние выборы будут принципиальные всех предыдущих. Они пройдут в республике через два месяца.

Октябрьские выборы в Грузии станут в каком-то смысле референдумом между миром и войной. Об этом заявил 19 августа премьер-министр страны, общаясь с представителями СМИ.

"Эти выборы крайне принципиальны... Это референдум между миром и войной, это референдум между пропагандой и традиционными ценностями, и на самом деле сделать выбор просто"

– Ираклий Кобахидзе

Он обратил внимание на то, что через два месяца выбор нужно будет сделать в пользу мира, морали и светлого будущего всей страны.

Помимо этого, премьер поведал, что "Грузинская мечта" вот-вот представит своих делегатов в Тбилиси, запустив тем самым свою предвыборную кампанию в столице.

"Уже началась активная работа в регионах. В ближайшие дни мы также назовем делегатов в Тбилиси, всех восьмерых делегатов, следовательно, в Тбилиси, конечно же, полностью развернется кампания, и, конечно, все будет сделано для того, чтобы донести наши послания обществу до конца"

– глава правительства

Напомним, через два месяца в республике состоятся парламентские выборы. Они назначены на 26 октября. В парламент пройдут партии, которые преодолеют 5%-ный барьер.