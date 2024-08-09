Бывший соратник Саакашвили основал новую партию в Грузии

Бывшие члены партии "Европейская Грузия" объявили о создании новой партии. Она получила название "Федералисты".

В Грузии создали новую партию под названием "Федералисты". Ее основатели – бывшие члены оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия и его супруга Тамар Черголеишвили.

В ходе презентации они рассказали, почему выбрали для партии именно такое название.

"Это правильная система, как мы должны работать, и именно поэтому – федерализм. Федерализм – это не государственное устройство. Это система, которая создает такой баланс сил, при котором жизнь человека, его навыки, его способности особенно ценятся"

– Тамар Черголеишвили

Она подчеркнула, что нынешних процессов в оппозиции недостаточно, и для победы над "Грузинской мечты" нужно нечто большее.

"Прежде чем идти на выборы, грузинский народ должен почувствовать, что он побеждает режим. Очень важно, чтобы на улицах была активность… Необходимо получить такое моральное преимущество на улице, какое было у нас в апреле и мае"

– лидер партии "Федералисты"

Она также анонсировала проведение протестной акции 27 сентября.

"Весь период до 27 сентября мы будем готовиться к этой акции. Пока мы не примем решение о том, что делаем на выборах, наша кампания будет именно такой"

– грузинский политик

Напомним, в конце октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Они назначены на 26-е число.