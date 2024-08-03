Бывшие члены "Европейской Грузии" создадут новую партию

После ухода из "Европейской Грузии" Гига Бокерия, Тамар Черголеишвили и другие политики решили создать новую партию и назвать ее "Федералисты". Презентация состоится уже завтра.

Ушедшие члены "Европейской Грузии" во главе с Гигой Бокерия решили объединиться и создать новую партию под названием "Федералисты", рассказала одна из будущих лидеров Тамар Черголеишвили.

Она передала информацию о том, что первое партийное собрание пройдет в начале осени, где представители объединения объявят о том, как они будут участвовать в предстоящих выборах. Уже назначена дата презентации новой организации – 15 августа.

Напомним, что супруги Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили ушли из партии "Европейская Грузия" в начале этого месяца. Причиной выступило разногласие с другими членами партии, в частности с Акакием Бобохидзе, из-за ухода от изначального курса.

Депутат партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили дал нейтральную оценку расколу в оппозиции. По его мнению, это у этого события нет никакого влияния ни на общество, ни на всю страну, так как они отражают интересы лишь небольшого круга лиц.