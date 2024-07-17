"Грузинская мечта" оценила раскол в оппозиционной партии

Депутат «Грузинской мечты» отметил, что перегруппировка сил в партии оппозиции «Европейская Грузия» существенно не повлияет на общество. Ранее из нее ушли два важных члена.

Изменения в составе оппозиционной партии «Европейская Грузия» никак не повлияют как на общество, так и на страну в целом, заявил депутат партии власти «Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили.

«Дело в том, что это одно большое "Национальное движение", которое распалось на несколько частей, и внутри них постоянно кипят процессы противостояния и перегруппировки сил. Это единый круг, который выражает интересы небольшой части общества, и, следовательно, их перемещение и внутреннее брожение не оказывают прямого влияния на большую часть общества и страны"

- Ираклий Кадагишвили

Ранее сообщалось, что оппозиционную партию покинули два ее члена – супруги Гига Бокерия и Тамар Черголеишвили. По их словам, это произошло по причине отхода партии от намеченного курса.

Стоит отметить, что Бокерия считается одним из самых влиятельных политиков Грузии. В свое время он помог Михаилу Саакашвили прийти к власти. С 2010 года политик был секретарем Совета национальной безопасности страны, однако покинул пост после ухода Саакашвили через три года.