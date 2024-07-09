Вестник Кавказа

Каладзе: "Грузинскую мечту" поддерживает большая часть страны

Каладзе: "Грузинскую мечту" поддерживает большая часть страны
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Мэр Тбилиси заявил, что правящая партия победит на выборах благодаря поддержке общества. Он отметил большую поддержку "Мечты" от жителей страны.

Тбилисский мэр Каха Каладзе оценил шансы правящей партии "Грузинская мечта" на победу на предстоящих парламентских выборах в стране.

Он отметил, что настроение и поддержка грузинского общества, а также опросы и исследования говорят о пике популярности правящей партии с большим отрывом.

"Соответственно, все это дает нам возможность сказать, что мы победим с конституционным большинством"

- Каха Каладзе

Градоначальник подчеркнул, что лидеры "Мечты" убедились в большей поддержке от местного населения после того, как объездили всю Грузию.

Выборы в Грузии 2024

Напомним, 26 октября в Грузии пройдут выборы в парламент. Лидером по последним опросам остается "Грузинская мечта", существенно опережающая "Единое национальное движение".

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