Грузинский миллиардер Бидзины Иванишвили заявил, что предстоящие выборы очень важны для правящей партии страны. Он подчеркнул, что действующему руководству республики нужна на них убедительная победа.

Правящей партии Грузии необходимо одержать убедительную победу на осенних выборах в парламент. Такое заявление сделал основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, выступая 17 июля на мероприятии, которое посвящено старту избирательной кампании партии и открытию нового центрального офиса.

"На парламентских выборах 26 октября в Грузии обязательно одержат победу над теми силами, которые в течение последних четырех лет пытались внести беспорядки в Грузии и втянуть страну в войну. В очередной раз "Грузинская мечта" одержит победу над агентурой, партия мира одержит победу над партией войны"

– почетный председатель "Мечты"

Грузинский миллиардер отметил, что для коллективного "Нацдвижения" и его покровителей это последний шанс организовать беспорядки в стране.

"Для "Грузинской мечты" это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, покончить с радикализмом и поляризацией, сохранить мир, стабильность и экономический прогресс, защитить национальное достоинство и, в результате всего этого, сохранить европейскую перспективу Грузии"

– Бидзина Иванишвили

Он подчеркнул, что не сомневается в победе правящей партии на выборах, но добавил, что ей будет недостаточно просто получить большинство в парламенте.

"Нам нужна особенно убедительная победа, равная конституционному большинству для того, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и либеральным фашизмом в Грузии, для того, чтобы Грузия необратимо продолжила свое мирное развитие"

– основатель "Мечты"

Кроме того, Иванишвили акцентировал внимание на том, что для обеспечения необратимого развития республики нужно, чтобы "Нацдвижение" ответило перед грузинским обществом и законом.

"После выборов им придется ответить за все преступления, совершенные ими за время пребывания у власти"

– грузинский предприниматель