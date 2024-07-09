Правящей партии Грузии необходимо одержать убедительную победу на осенних выборах в парламент. Такое заявление сделал основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, выступая 17 июля на мероприятии, которое посвящено старту избирательной кампании партии и открытию нового центрального офиса.
"На парламентских выборах 26 октября в Грузии обязательно одержат победу над теми силами, которые в течение последних четырех лет пытались внести беспорядки в Грузии и втянуть страну в войну. В очередной раз "Грузинская мечта" одержит победу над агентурой, партия мира одержит победу над партией войны"
– почетный председатель "Мечты"
Грузинский миллиардер отметил, что для коллективного "Нацдвижения" и его покровителей это последний шанс организовать беспорядки в стране.
"Для "Грузинской мечты" это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, покончить с радикализмом и поляризацией, сохранить мир, стабильность и экономический прогресс, защитить национальное достоинство и, в результате всего этого, сохранить европейскую перспективу Грузии"
– Бидзина Иванишвили
Он подчеркнул, что не сомневается в победе правящей партии на выборах, но добавил, что ей будет недостаточно просто получить большинство в парламенте.
"Нам нужна особенно убедительная победа, равная конституционному большинству для того, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и либеральным фашизмом в Грузии, для того, чтобы Грузия необратимо продолжила свое мирное развитие"
– основатель "Мечты"
Кроме того, Иванишвили акцентировал внимание на том, что для обеспечения необратимого развития республики нужно, чтобы "Нацдвижение" ответило перед грузинским обществом и законом.
"После выборов им придется ответить за все преступления, совершенные ими за время пребывания у власти"
– грузинский предприниматель