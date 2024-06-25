Иск президента по закону об иноагентах поступил в КС Грузии

Грузинский Конституционный суд официально зарегистрировал обращение президента по поводу конституционности скандального закона об иноагентах, рассказали в пресс-службе КС.
В заявлении уточняется, что иск, направленный от лица Саломе Зурабишвили, был получен. Время его регистрации в канцелярии – 18:59 по местному времени (17:59 мск). Таким образом, обращение было зарегистрировано буквально за минуту до окончания рабочего дня, передает "Новости-Грузия".
Теперь вопрос будут решать судьи КС.
В своем иске Зурабишвили выражает сомнение в том, соответствует ли закон "О прозрачности иностранного влияния" Конституции Грузии, а точнее ее 78-й статья. Последняя гласит, что руководство страны обязано делать все возможное для интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.
На сегодняшний день процесс вступления Грузии в ЕС официально приостановлен после того, как правящая "Грузинская мечта" приняла закон об иноагентах.
Закон об иноагентах в Грузии – о чем он?
Вызвавший бурную реакцию как внутри Грузии, так и на международном уровне закон "О прозрачности иностранного влияния" определяет порядок отнесения СМИ и НПО к числу организаций, проводящих в Грузии влияние иностранных сил. Такие организации включат в специальный реестр и обяжут ежегодно подавать декларации. К иноагентах будут относить организации, который хотя бы на 20% финансируются из-за рубежа.