Иск президента по закону об иноагентах поступил в КС Грузии

Конституционный суд Грузии получил и зарегистрировал иск президента Саломе Зурабишвили о возможном признании не соответствующим Конституции т. н. закона об иностранных агентах. Она считает, что закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит статье 78 основного закона страны.

Грузинский Конституционный суд официально зарегистрировал обращение президента по поводу конституционности скандального закона об иноагентах, рассказали в пресс-службе КС.

В заявлении уточняется, что иск, направленный от лица Саломе Зурабишвили, был получен. Время его регистрации в канцелярии – 18:59 по местному времени (17:59 мск). Таким образом, обращение было зарегистрировано буквально за минуту до окончания рабочего дня, передает "Новости-Грузия".

Теперь вопрос будут решать судьи КС.

В своем иске Зурабишвили выражает сомнение в том, соответствует ли закон "О прозрачности иностранного влияния" Конституции Грузии, а точнее ее 78-й статья. Последняя гласит, что руководство страны обязано делать все возможное для интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО.

На сегодняшний день процесс вступления Грузии в ЕС официально приостановлен после того, как правящая "Грузинская мечта" приняла закон об иноагентах.

Закон об иноагентах в Грузии – о чем он?

Вызвавший бурную реакцию как внутри Грузии, так и на международном уровне закон "О прозрачности иностранного влияния" определяет порядок отнесения СМИ и НПО к числу организаций, проводящих в Грузии влияние иностранных сил. Такие организации включат в специальный реестр и обяжут ежегодно подавать декларации. К иноагентах будут относить организации, который хотя бы на 20% финансируются из-за рубежа.