Вестник Кавказа

Закон об иноагентах отдаляет Грузию от ЕС – Боррель

Здание Европарламента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый властями Грузии на фоне массовых протестов, становится серьезным препятствием на пути евроинтеграции Грузии, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Вступление Грузии в ЕС только откладывается из-за закона об иноагентах, заявил по итогам встречи глав МИД стран-участниц Евросоюза глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Политик охарактеризовал ситуацию в Грузии как "тревожную". Он также напомнил, что представители грузинского руководства утверждают, что вызвавший широкий резонанс закон помогает Грузии приблизиться к ЕС. Боррель решительно опроверг это утверждение.

"Я хочу внести ясность: нет, этот закон и негативные события вокруг него отдаляют Грузию от Евросоюза"

– дипломат

Он добавил, что не может озвучивать конкретные детали. В то же время, подчеркнул Боррель, оглашенного им мнения придерживаются практически все страны ЕС – 26 из 27-ми.

Глава евродипломатии констатировал, что если официальный Тбилиси не сменит курс, то вступление Грузии в ЕС окажется заморожено.

Отметим, что на высшем уровне руководство стран ЕС обсудит дальнейшие отношения с Грузией 27 июня, в ходе заседания Евросовета.

Закон об иноагентах в Грузии: в чем суть?

Основная задача скандального закона заключается в составлении общедоступного списка НПО и СМИ, которые как минимум на 20% финансируются из-за рубежа. Таким организациям придется подавать ежегодные декларации. 

За нарушение закона полагается штраф. Кроме того, не исключены аресты счетов и закрытие организаций. 

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