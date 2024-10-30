Вестник Кавказа

Власти Грузии отказались от встреч с политиками ЕС

Елизавета Перелыгина, Владимир Елизаров
Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили решил проигнорировать представителей законодательных органов ряда стран Евросоюза, визит которых в Тбилиси стартовал сегодня.

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили не будет проводить переговоры с 8 представителями парламентов стран ЕС, причины он сам назвал в сообщении на своей странице в соцсети.

Европолитики прибыли в Тбилиси сегодня. Они намерены провести переговоры с президентом страны Саломе Зурабишвили, а также оппозиционными лидерами и представителями.

Папуашвили уточнил, что приезд парламентских делегаций из стран Европы в Грузию у него удивления не вызвал.

"Однако я действительно удивился умыслу некоторых членов делегации встретиться с политическим и парламентским руководством Грузии, несмотря на то что они не раз проявляли недружественное отношение к властям Грузии и грузинскому обществу"

– спикер парламента

Представитель правящей "Грузинской мечты" напомнил, что несколько человек, которые входят в состав нынешней делегации, незадолго до выборов в парламент Грузии, которые прошли 26 октября, выступали с критикой руководства страны, обращаясь к народу Грузии с призывом голосовать за оппозицию. Таким образом, констатировал спикер, они нарушили законы о выборах в Грузии.

Более того, обратил внимание политик, недружественные высказывания и шаги, которые некоторые участники делегации позволяют себе в отношении Грузии и ее руководства в течение достаточно длительного времени – порядка 2–2,5 лет, ставят препятствия на пути усилий грузинских властей по сохранению мира, стабильности и демократии в стране.

"Невозможно представлять Европу мирным проектом и в то же самое время именем Европы сеять в стране беспорядки"

– Папуашвили

Грузия и ЕС после выборов

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о динамике отношений Тбилиси и Брюсселя в первые недели после парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". В первую очередь он отметил голословные обвинения в фальсификациях, звучащие из уст грузинских политиков.

"Не имея никаких доказательств того, что выборы были хоть в чем-то сфальсифицированы, многие политики в Евросоюзе повторяют за нацистами Саакашвили "Выборы украли". Это возмутительно, ведь парламентские выборы 26 октября были образцово проведены, с применением электронной системы голосования, в которую невозможно незаметно вмешаться. По сей день нет никаких серьезных доказательств у нашей оппозиции и неправительственных организаций. Казалось бы, презумпция невиновности является одним из краеугольных оснований западной цивилизации, начиная с римского права. Между тем ЕС предлагает нашим властям после звучащих обвинений доказывать, что они ложны", - сообщил он.

"Но ведь официальное заключение ОБСЕ по выборам хорошее, положительное, причем отдельные члены выступали с заявлениями, что выборы проведены образцово. Особенно возмущает, что отдельные представители Европарламента заявляют, мол, отмените эти два закона – закон о прозрачности иностранного влияния и закон о защите семейных ценностей – и тогда все двери вам откроются и в ЕС "забудут" о том, как были проведены выборы. Точно так же, как в Брюсселе в один день "забыли", что власти "морили голодом Саакашвили". Вот такая ситуация в целом, когда двойные стандарты стали еще более регулярной основой того, что творится в западной политике, в том числе по отношению к Грузии", - указал Петре Мамрадзе.

Грузинская оппозиция после выборов

Руководитель Института стратегии управления обратил внимание на бесперспективность оппозиционных протестных акций в Грузии. "Перспективы внутри страны у оппозиции нет никакой. Для меня это стало ясно уже в день выборов, когда предварительные результаты были объявлены через 1,5 часа после закрытия избирательных участков – никто не вышел на улицу. А ведь в Грузии, в нашем обществе и с нашей молодежью так не бывает, если есть хоть какой-то протестный искренний заряд в умах и сердцах людей. У нас всегда быстро люди выходят на улицу – звонят друг другу, соединяются по сети и идут протестовать. Сколько раз такое было, и против закона о прозрачности выходили, поскольку многие поверили поначалу, что это "пророссийский" закон. Сейчас такого нет", - поведал он.

"Оппозиция пытается перекрывать магистрали в разных точках, для этого достаточно человек сто, чтобы создать неудобство транспорту. Но это только злит население. Оппозиционные партии уже сами понимают, что потерпели полное фиаско, так как никакого протестного заряда у граждан нет, и его не получается создать. Это и понятно: прошедшие барьер партии – две нацистские партии Саакашвили и примкнувшие к ним – никогда не смогут вести за собой массы народа, настолько они антихаризматичны и с подмоченной репутацией. То же и президент Саломе Зурабишвили. Они могут рассчитывать только на благосклонность западных политиков. Вот и сейчас приехала эта делегация, с кем не будут встречаться наши власти – они выйдут на митинг, выступят, но это ни к чему не приведет. Грузия не хочет протестовать", - заключил Петре Мамрадзе.

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