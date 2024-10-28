Грузинская оппозиция снова вышла на акцию протеста в Тбилиси

Грузинская оппозиция продолжает заявленные ею ранее акции протеста против итогов парламентских выборов – очередная акция сегодня проходит в Тбилиси.

Представители грузинских оппозиционных партий и их сторонники сегодня снова вышли в Тбилиси на акцию против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".

Местом сбора протестантов стали разные точки в грузинской столице, колоннами они начали шествие по центральным проспектам города, чтобы собраться у здания парламента на проспекте Руставели, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее представители "Грузинской мечты" заявили, что Прокуратура получит доказательства нарушений на выборах в парламент Грузии со стороны оппозиционных сил. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе сообщил о 102 доказанных фактах кражи голосов "Грузинской мечты", еще 420 случаев сейчас расследуются, добавил он.