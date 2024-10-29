«Грузинская мечта» докажет нарушения оппозиции во время выборов

Правящая партия «Грузинская мечта» предоставит прокуратуре доказательства нарушений на парламентских выборах со стороны оппозиции, рассказал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
Он сообщил о 102 доказанных фактах кражи голосов «Грузинской мечты». Еще 420 случаев сейчас расследуются.
В качестве примера нарушения Мдинарадзе привел регистрацию граждан против их воли в другом избирательном округе, чтобы они не могли проголосовать.
Расследование Генпрокуратуры Грузии о фальсификациях на выборах
Некоторое время назад грузинская прокуратура начала расследование нарушений во время парламентских выборов 26 октября.
В качестве свидетеля ведомство пригласило на допрос президента страны Саломе Зурабишвили. После оглашения победы «Грузинской мечты» она заявила о массовых фальсификациях и наличии у нее доказательств. От допроса она отказалась, призвав прокуратуру заниматься «своими делами».
Накануне на допрос также пригласили лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» и партии «Лело» Мамуку Мдинарадзе. В отличие от Зурабишвили, политик согласился предоставить прокуратуре доказательства, о которых тот также заявлял после победы «Грузинской мечты» на выборах.