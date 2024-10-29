Вестник Кавказа

«Грузинская мечта» докажет нарушения оппозиции во время выборов

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура получит доказательства нарушений на выборах в парламент Грузии со стороны оппозиционных сил. Их предоставят представители «Грузинской мечты».

Правящая партия «Грузинская мечта» предоставит прокуратуре доказательства нарушений на парламентских выборах со стороны оппозиции, рассказал исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

Он сообщил о 102 доказанных фактах кражи голосов «Грузинской мечты». Еще 420 случаев сейчас расследуются.

В качестве примера нарушения Мдинарадзе привел регистрацию граждан против их воли в другом избирательном округе, чтобы они не могли проголосовать.

Расследование Генпрокуратуры Грузии о фальсификациях на выборах

Некоторое время назад грузинская прокуратура начала расследование нарушений во время парламентских выборов 26 октября.

В качестве свидетеля ведомство пригласило на допрос президента страны Саломе Зурабишвили. После оглашения победы «Грузинской мечты» она заявила о массовых фальсификациях и наличии у нее доказательств. От допроса она отказалась, призвав прокуратуру заниматься «своими делами».

Накануне на допрос также пригласили лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» и партии «Лело» Мамуку Мдинарадзе. В отличие от Зурабишвили, политик согласился предоставить прокуратуре доказательства, о которых тот также заявлял после победы «Грузинской мечты» на выборах.

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