Лидер «Сильной Грузии» пройдет допрос о фальсификациях на выборах

Прокуратура Грузии пригласила лидера одной из оппозиционных коалиций Мамуку Хазарадзе на допрос по поводу его заявлений о нарушениях на выборах в парламент. Политик согласился.

Лидера оппозиционного объединения «Сильная Грузия» и партии «Лело» Мамуку Хазарадзе вызвали в прокуратуру в качестве свидетеля в деле о фальсификациях на выборах в Грузии, рассказал политик в своих соцсетях.

Хазардзе передал, что пойдет на допрос с доказательствами.

«Я приду с доказательствами фальсификации выборов и посмотрю, как поведет себя послушная прокуратура Бидзины. Мы победим везде!!!»

- Мамука Хазарадзе

Ранее прокуратура приглашала на допрос президента страны Саломе Зурабишвили, но та отказалась. Она подчеркнула, что ведомству нужно оставить ее в покое и заниматься своим делом.