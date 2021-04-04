Вестник Кавказа

Оппозиция призвала президента Грузии не сотрудничать с прокуратурой

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Деятель грузинского протеста Зураб Джапаридзе призвал Саломе Зурабшвили не появляться в прокуратуре, проигнорировав приглашение надзорного органа для дачи показаний.

Один из оппозиционных политиков Зураб Джапаридзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили отказаться от визита в генпрокуратуру для обоснования своих заявлений о нечестном характере выборов. 

"Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, так как не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен"

 

– Зураб Джапаридзе.

Ранее надзорный орган вызвал президента объясниться за свои слова о фальсификациях на выборах. Генпрокуратура запросила у Зурабишвили улики, которые могли бы указывать на возможные махинации. 

Отметим, что ЦИК Грузии обратился в прокуратуру страны с просьбой расследовать обоснованность заявлений президента Зурабишвили о фальсификации выборов в парламент.

Напомним, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила правящая партия "Грузинская мечта". Деятели оппозиции не признали итогов народного волеизъявления, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала к протестам.

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