Оппозиция призвала президента Грузии не сотрудничать с прокуратурой

Деятель грузинского протеста Зураб Джапаридзе призвал Саломе Зурабшвили не появляться в прокуратуре, проигнорировав приглашение надзорного органа для дачи показаний.

Один из оппозиционных политиков Зураб Джапаридзе призвал президента Грузии Саломе Зурабишвили отказаться от визита в генпрокуратуру для обоснования своих заявлений о нечестном характере выборов.

"Мы в оппозиции не намерены идти в грузинскую прокуратуру, так как не доверяем ей. Думаю, что и президент не пойдет в прокуратуру, но мой совет ей не нужен"

– Зураб Джапаридзе.

Ранее надзорный орган вызвал президента объясниться за свои слова о фальсификациях на выборах. Генпрокуратура запросила у Зурабишвили улики, которые могли бы указывать на возможные махинации.

Отметим, что ЦИК Грузии обратился в прокуратуру страны с просьбой расследовать обоснованность заявлений президента Зурабишвили о фальсификации выборов в парламент.

Напомним, что на прошедших в Грузии парламентских выборах победила правящая партия "Грузинская мечта". Деятели оппозиции не признали итогов народного волеизъявления, а президент страны Саломе Зурабишвили призвала к протестам.