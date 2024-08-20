Бывший прокурор стал губернатором одного из регионов Грузии

Главой Имерети будет Леван Залкалиани. В течение своей карьеры он успел 11 лет поработать районным прокурором Амбролаури.

Новым губернатором Имерети назначен Леван Залкалиани. Об этом сказано в заявлении пресс-службы правительства Грузии.

Накануне встречу с Залкалиани встретился премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он пожелал ему успехов на новой работе.

Предыдущим главой региона был Звиад Шаламберидзе. Ранее он был представлен "Грузинской мечтой" в кандидаты в депутаты-делегаты в округе Зестафони – Багдати – Терджола – Ткибули.

Справка

Залкалиани ранее возглавлял мэрию района Цагери и занимал должность заместителя губернатора в крае Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. В течение карьеры успел поработать следователем и прокурором. В частности, он на протяжении 11 лет был районным прокурором Абролаури.