Вестник Кавказа

Бывший прокурор стал губернатором одного из регионов Грузии

Леван Залкалиани и Ираклий Кобахидзе
© Фото: сайт правительства Грузии
Главой Имерети будет Леван Залкалиани. В течение своей карьеры он успел 11 лет поработать районным прокурором Амбролаури.

Новым губернатором Имерети назначен Леван Залкалиани. Об этом сказано в заявлении пресс-службы правительства Грузии.

Накануне встречу с Залкалиани встретился премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он пожелал ему успехов на новой работе.

Предыдущим главой региона был Звиад Шаламберидзе. Ранее он был представлен "Грузинской мечтой" в кандидаты в депутаты-делегаты в округе Зестафони – Багдати – Терджола – Ткибули.

Справка

Залкалиани ранее возглавлял мэрию района Цагери и занимал должность заместителя губернатора в крае Рача-Лечхуми – Квемо Сванети. В течение карьеры успел поработать следователем и прокурором. В частности, он на протяжении 11 лет был районным прокурором Абролаури.

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