В Грузии началась самая горячая предвыборная кампания

В Грузии был дан старт предвыборной парламентской кампании – предстоящий в конце октября плебисцит обещает стать самым непредсказуемым и инновационным в новой истории страны благодаря целому ряду нововведений.

В Грузии стартовала предвыборная кампания и вступили в силу правила проведения предвыборной агитации, заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.

"Началась предвыборная кампания, и в рамках предусмотренной избирательным законодательством предвыборной агитации задействован целый ряд регуляций, соблюдение которых является важнейшим фактором демократического ведения предвыборного процесса"

- Натия Иоселиани

Главным нововведением на предстоящих парламентских выборах станет Кодекс поведения, основанный на главных принципах документа к выборам в Европарламент 2024 года, которй будет обязательным к исполнению и призван объединить всех участвующих в выборах субъектов и партий вокруг международно признанных принципов. Представители партий подпишут его после завершения процедуры регистрации.

"Проведение выборов на высоком профессиональном уровне, согласно международным стандартам, является самой главной целью избирательной администрации, и именно этой цели служат все решения и действия администрации"

- Натия Иоселиани

Еще одним новшеством станет массовое использование электронных технологий, которыми, по прогнозам, воспользуются до 90% избирателей. Для этого в избирательных комиссиях будут установлены аппараты верификации и аппараты для подсчета голосов.

По всей стране откроется 3 030 избирательных участков, из них на 2 262 участках голосование пройдет посредством электронных технологий, а на остальных – традиционным методом.

Иоселиани призвала все участвующие в выборах заинтересованные стороны, международные и местные организации, СМИ и избирателей активно подключиться к избирательному процессу., подчеркнув, что выборы – дело общее.

Какой будет эта предвыборная кампания в Грузии?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в течение следующих двух месяцев политическое напряжение в Грузии будет только нарастать, причем под действием не только внутренних, но и внешних факторов.

"Ситуация постепенно нагнетается извне, отдельные западные чиновники чуть ли не каждый день выступают с заявлениями против правящей партии "Грузинская мечта". Прослеживается явная поддержка с их стороны прозападных политических партий, СМИ и НПО в республике", - прежде всего сказал он.

Одним из факторов дестабилизации продолжит выступать президент Саломе Зурабишвили. "На этой стадии очень важным моментом стало вчерашнее заявление Саломе Зурабишвили: она в очередной раз поставила вопрос таким образом – следует ли Грузия в сторону Европы или в сторону России? По моей оценке, так ставить вопрос – это и неоправданный шаг, и глупый, безответственный поступок для политика в должности президента", - отметил Васо Капандзе.

В самом деле, для Грузии естественно двигаться к исполнению национальных интересов, а не выбирать внешнего покровителя, однако Зурабишвили вариант суверенной Грузии отметает. "Характерно, что накануне президент впервые напрямую и лично атаковала Бидзину Иванишвили, основателя "Грузинской мечты", обвинила его в том, что он развязывает войну против Запада и западного курса Грузии. Видимо, эта линия будет продолжаться", - ожидает политолог.

"Можно сказать, нынешний президент Саломе Зурабишвили все больше и больше начинает походить на экс-президента Михаила Саакашвили. Все больше и больше, видимо, она будет стараться стать ведущей оппозиционной политической фигурой в Грузии. Такие тенденции будут усиливаться с каждым днем с приближением выборов", - добавил он.

По оценкам эксперта, довольно большой процент населения еще не определился, за кого будет голосовать на парламентских выборах, поэтому предвыборная кампания обещает быть действительно очень горячей.

"Я думаю, что где-то 40% граждан еще окончательно не определились. Те 60%, которые отдают свое предпочтение либо "Грузинской мечте", либо оппозиционным силам, не поменяют свои позиции. Эти два месяца будут решающими в плане того, в какую сторону будут зафиксированы симпатии людей, относящиеся к колеблющимся 40%", - заключил Васо Капанадзе.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября 2024 года и впервые пройдут только по партийным спискам, путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок.

На данный момент регистрацию для участия в выборах прошли 17 неквалифицированных партий – тех, у которых на сегодняшний день в парламенте нет своего представителя и которым для регистрации нужно было представить в ЦИК 25 тыс подписей избирателей.

Квалифицированные партии, а их 13, должны обратиться в ЦИК для регистрации на выборах не позднее 57 дней до даты голосования. Таких партий 13.