В Грузии важно сохранить мир на своей территории, сообщил Каха Каладзе. Он подчеркнул, что для этого гражданам страны нужно будет сделать правильный выбор в октябре.

На предстоящих выборах жителям Грузии будет легко сделать свой выбор. Об этом заявил мэр Тбилиси.

"Сегодня речь не о партиях. Речь о судьбе страны, где и как будет Грузия: будет ли в стране война, используют ли ее для войны так же, как другие страны для интересов больших стран, или будет сохранен мир и будет экономическое развитие страны. Очень легко сделать выбор"

– Каха Каладзе

Он подчеркнул, что с одной стороны стоят зло, война, разрушение страны, ложь, а с другой – спокойствие, экономическое развитие и прогресс на пути к европейскому будущему.

Градоначальник также обратил внимание на то, что без мира у себя республика не сможет стать членом евросемьи.

"Я думаю, что обществу не нужно объяснять, какая сегодня в целом ситуация в мире и в регионе, какие силы борются против нашей страны. Поэтому мы все должны объединиться, защитить будущее страны, ее завтрашний день, культуру и так далее"

– мэр грузинской столицы

Он также добавил, что сохранение мира в республике очень важно для правящей партии.