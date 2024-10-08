Вестник Кавказа

Матвиенко переизбрали председателем Совета МПА СНГ

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полномочия председателя Совфеда РФ на посту руководителя Совета МПА СНГ продлены. Валентина Матвиенко занимает его на протяжении последних 13 лет.

Спикер Совфеда России продолжит занимать должность председателя Совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Соответствующее решение было принято членами МПА на прошедшем 21 ноября заседании.

Его участники высоко оценили деятельность Валентины Матвиенко на этом посту, который она занимает с 2021 года.

Комментируя свое переизбрание, она поблагодарила всех за оказанное доверие.

"Буду делать все, чтобы его оправдать <…> Спасибо вам за солидарность, поддержку и то, что мы так командно вместе работаем"

– Валентина Матвиенко

Напомним, выборы председателя Совета МПА СНГ проходят ежегодно.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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