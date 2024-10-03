Вестник Кавказа

Страны СНГ выбрали сопредседателей на 2025 год

Страны СНГ выбрали сопредседателей на 2025 год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Менее чем через три месяца Россия завершит свое председательство в СНГ. В следующем году оно перейдет к Таджикистану.

В следующем году сопредседателями в СНГ будут Россия и Туркменистан. Об этом по итогам прошедшего 8 октября заседания заявил генсек СНГ.

Он напомнил, что с января председательствовать во всех высших органах СНГ будет Таджикистан.

"Это – Совет глав государств, глав правительств, Совет глав МИД, экономический совет СНГ. Что примечательно, в качестве сопредседателей будут выступать РФ как бывший председатель, и Туркменистан, как будущий председатель в СНГ"

– Сергей Лебедев

Он подчеркнул, что власти Туркменистана уже подтвердили готовность принять председательство в 2026 году.

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