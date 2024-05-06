Страны СНГ выбрали города, которые получат статус культурной столицы в ближайшие годы. В их число вошли два города, которые находятся в странах Южного Кавказа.
В 2025 году азербайджанский город Лачин станет культурной столицей СНГ. Об этом поведал 7 октября помощник российского президента.
Юрий Ушаков подчеркнул, что еще через год данный статус должен будет получить армянский Мегри.
"В рамках гуманитарного блока вопросов лидеры [СНГ на саммите в Москве] рассмотрят проекты решения о придании статуса культурной столицы содружества городу Лачин (Азербайджан), в 2026 году – городу Мегри (Армения) и 2027 году – городу Молодечно (Белоруссия)"
– помощник главы государства
Напомним, в нынешнем году таким статусом был наделен город Самарканд в Узбекистане.