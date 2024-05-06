Вестник Кавказа

Лачин станет культурной столицей СНГ

Вид на Лачин
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Страны СНГ выбрали города, которые получат статус культурной столицы в ближайшие годы. В их число вошли два города, которые находятся в странах Южного Кавказа.

В 2025 году азербайджанский город Лачин станет культурной столицей СНГ. Об этом поведал 7 октября помощник российского президента.

Юрий Ушаков подчеркнул, что еще через год данный статус должен будет получить армянский Мегри.

"В рамках гуманитарного блока вопросов лидеры [СНГ на саммите в Москве] рассмотрят проекты решения о придании статуса культурной столицы содружества городу Лачин (Азербайджан), в 2026 году – городу Мегри (Армения) и 2027 году – городу Молодечно (Белоруссия)"

– помощник главы государства

Напомним, в нынешнем году таким статусом был наделен город Самарканд в Узбекистане.

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