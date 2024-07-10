В Москве стартовало заседание СМИД СНГ

В Москве 7 октября проходит заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
Заседание СМИД СНГ стартовало в узком составе за закрытым дверьми. Заседание глав внешнеполитических ведомств Содружества проводится под председательством министра Сергея Лаврова. Во встрече участвуют представители Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
На встрече планируется обсудить перспективы развития многопланового сотрудничества в формате СНГ, с углублением экономического взаимодействия, противодействия вызовам, обсудить возможности расширения культурных и гуманитарных контактов стран объединения, поделились в МИД России. Также СМИД СНГ уделит внимание обсуждению вопросов подготовки к празднованию в будущем году 80-летия Победы.
Во вторник в столице РФ пройдет заседание Совета глав стран СНГ.