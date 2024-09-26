Вестник Кавказа

Главы МИД Азербайджана и Армении не будут встречаться в Москве

встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна
© Фото: сайт МИД Армении
Руководители азербайджанского и армянского внешнеполитических ведомств не планируют проводить переговоры в российской столице. Последний раз они встречались в конце сентября.

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве не планируется. Об этом рассказали в армянском МИД.

"Отдельная встреча Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется"

– пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян

Напомним, 7 октября в российской столице проходит заседание Совета глав МИД СНГ. Последняя на данный момент встреча азербайджанского и армянского министров прошла в Нью-Йорке в конце сентября. В ней принял участие американский госсекретарь Энтони Блинкен.

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