Главы МИД Азербайджана и Армении не будут встречаться в Москве

Руководители азербайджанского и армянского внешнеполитических ведомств не планируют проводить переговоры в российской столице. Последний раз они встречались в конце сентября.

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве не планируется. Об этом рассказали в армянском МИД.

"Отдельная встреча Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется"

– пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян

Напомним, 7 октября в российской столице проходит заседание Совета глав МИД СНГ. Последняя на данный момент встреча азербайджанского и армянского министров прошла в Нью-Йорке в конце сентября. В ней принял участие американский госсекретарь Энтони Блинкен.