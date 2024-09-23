Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в США

Сегодня в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении при участии госсекретаря США. Байрамов и Мирзоян провели новый раунд переговоров по мирному соглашению.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Министры встретились в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в США. Встреча прошла в Нью-Йорке по инициативе и при участии Государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По данным МИД Азербайджана, главы внешнеполитических ведомств провели очередной раунд переговоров по соглашению о мире между Баку и Ереваном, а также по вопросу установления межгосударственных отношений между странами.

"Стороны договорились приложить дополнительные усилия для заключения Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений в кратчайшие сроки. Азербайджан и Армения выразили благодарность госсекретарю за организацию встречи"

– МИД Азербайджана

Отметим, что последняя встреча глав МИД АР и РА проходила также по инициативе Блинкена, она состоялась в американской столице в рамках саммита Североатлантического альянса в июле 2024 года.

Ранее в день переговоров о мирном соглашении армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване.