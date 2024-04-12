Вестник Кавказа

Армения обстреляла Нахчыван - Минобороны Азербайджана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обстрел позиций азербайджанских военных из пулеметов был произведен сегодня ВС Армении. Были обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Нахчывана.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало сообщение о том, что сегодня обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Огонь из крупнокалиберных пулеметов был открыт подразделениями ВС РА с позиций в направлении населенного пункта Аравус Горисского района около 16.10 в четверг 26 сентября. Обстрел велся по позициям азербайджанской армии возле Лякятага Джульфинского района НАР.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении»

– Минобороны Азербайджана

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