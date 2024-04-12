Армения обстреляла Нахчыван - Минобороны Азербайджана

Обстрел позиций азербайджанских военных из пулеметов был произведен сегодня ВС Армении. Были обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Нахчывана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало сообщение о том, что сегодня обстрелу подверглись позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
Огонь из крупнокалиберных пулеметов был открыт подразделениями ВС РА с позиций в направлении населенного пункта Аравус Горисского района около 16.10 в четверг 26 сентября. Обстрел велся по позициям азербайджанской армии возле Лякятага Джульфинского района НАР.
«Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении»
– Минобороны Азербайджана