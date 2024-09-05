Армения второй раз за сутки обстреляла Нахчыван

ВС Армении снова – уже во второй раз за одни сутки – обстреляли азербайджанские позиции. Под огнем оказался один из районов Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции азербайджанских военных во второй раз за последние 24 часа подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, рассказали в Минобороны Азербайджана.

Армянские военные вели огонь ночью, в течение 50 минут. Обстрел начался в 00.15 по местному времени (23.15 мск). Он прекратился в 01.05 (00.05 мск).

ВС РА стреляли с позиций у населенного пункта Горадис Пашалинского района. Армянские военные целились по позициям ВС АР у села Юхары Бузгов Бабекского района НАР.

В общей сложности почти за час было совершено несколько обстрелов. Огонь велся из стрелкового оружия

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры"

– МО АР

Напомним, предыдущий обстрел был совершен накануне утром, примерно в 10.50 (9.50 мск). Огонь был открыт армянскими подразделениями по азербайджанским позициями у Гейдарабада (Садаракский район НАР).