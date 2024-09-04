Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана снова обстреляны Арменией

Азербайджанские военные попали под очередную атаку сил РА. В этот раз они ударили по территории Нахчывана.

Азербайджан был обстрелян служащими армянской армии, передали в Минобороны АР.

Атака была направлена на азербайджанские позиции около села Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Стрельба случилась сегодня около 11 утра.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры"

- Минобороны Азербайджана

Последний раз информация об вооруженных действиях Еревана по отношению к позициям АР в нахчыванском направлении поступала 4 сентября.