ВС Армении обстреляли азербайджанских военных в Нахчыване

Позиции армии Азербайджана в Нахчыване подверглись обстрелу со стороны армянских военных сегодня вечером, об инциденте рассказали в Минобороны АР.

Армянские военнослужащие обстреляли азербайджанские позиции в нахчыванском направлении, такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

В нем говорится, что обстрел был совершен сегодня вечером, приблизительно в 19:35 по местному времени. Под огнем оказались азербайджанские позиции в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Стрельба велась из стрелкового оружия, огонь открыли армянские подразделения.

"Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры в указанном направлении"

– МО АР

Напомним, в предыдущий раз ВС Армении обстреливали азербайджанские позиции 28 августа. Тогда они открывали огонь дважды за сутки – утром в 6.45 (5.45 мск) и вечером в 18.30 (17.30 мск).