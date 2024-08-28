Перевооружение, претензии и обстрелы: Ереван далек от мира с Баку

За последний месяц обстрелы Нахчывана со стороны Армении активизировались. Какие здесь могут быть причины, учитывая, что почти весь текст мирного договора между Баку и Ереваном уже согласован?

Августовские обстрелы

15 августа Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вечером того дня армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанской армии. В заявлении ведомства отмечалось, что армянские военные открыли огонь из стрелкового оружия по позициям, расположенным в области населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. В ответ на этот инцидент азербайджанская сторона приняла адекватные ответные меры.

28 августа, примерно в 06:45, позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу в направлении Нахчывана. Министерство обороны Азербайджана сообщало, что огонь был открыт подразделениями вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в районе населенного пункта Араздейен Девелинского района. Под обстрел попали азербайджанские позиции вблизи населенного пункта Гейдарабад, Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Инцидент вновь произошел с использованием стрелкового оружия, что является очередным обострением на условной границе между Арменией и Азербайджаном. Информации о пострадавших не поступало. Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в ответ на обстрел были приняты соответствующие меры в зависимости от ситуации на месте.

Мирный договор близок?

Примечательно, что эти события происходят на фоне позитивных изменений в мирном диалоге между двумя государствами. Недавно Азербайджан и Армения пришли к соглашению об исключении пункта о транспортных маршрутах из проекта мирного соглашения, что затрагивает, среди прочего, маршрут, связывающий Нахчыван с основной частью Азербайджана (Зангезурский коридор).

Кроме того, страны находятся на завершающем этапе согласования проекта Положения о совместной деятельности комиссий, работающих над делимитацией государственной границы, о чем сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева в июле. Сегодня, 30 августа, комиссии Армении и Азербайджана по делимитации границы подписали документ о совместной деятельности, после чего стороны приступили к выполнению внутригосударственных процедур, как сообщается в релизе Государственной комиссии по делимитации границы с азербайджанской стороны.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян уточнила детали этих внутригосударственных процедур: документ будет вынесен на обсуждение правительства Армении, после чего начнется процесс его ратификации в парламенте. Багдасарян также отметила, что перед передачей подписанного документа в парламент его соответствие Конституции Армении будет проверено Конституционным судом.

И самое главное - пограничная эскалация происходит на фоне прогресса в переговорном процессе между Баку и Ереваном, который направлен на достижение всеобъемлющего мирного соглашения в ближайшем будущем. 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что текст мирного договора готов на 80-90%. Премьер Армении Никол Пашинян тоже многократно заявлял о готовности заключить мир. После поездки в Баку президент РФ Владимир Путин поговорил с Пашиняном по телефону и сообщил ему о способности Москвы содействовать выработке мирного соглашения.

Армянские препятствия

Помимо обстрелов территорий Азербайджана курсу к мирному соглашению противоречат еще два действия правительства Пашиняна. Во-первых, Ереван в сотрудничестве со странами НАТО, в первую очередь Францией, активно перевооружается. Во-вторых, Пашинян тянет с внесением изменений в Конституцию Армении, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану и Турции. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях саммита НАТО в июле обратил внимание, что Армения стремительно вооружается. По теме Конституции Пашинян вроде бы готов к компромиссу, но отложил изменения в ней на 2027 год.

В Баку не оценили "компромиссную позицию" Пашиняна по Конституции. На встрече с парламентской делегацией из Турции Ильхам Алиев отметил, что Армения демонстрирует незаинтересованность в мирном договоре и установлении прочного мира на Южном Кавказе. По оценкам президента Азербайджана, Ереван нарочно затягивает время, приобретает вооружение у Франции и западных стран и проводит военные учения с третьими странами.

Совершивший визит в Турцию глава азербайджанского МИД тоже указал на перевооружение Армении, к которому ее подталкивают третьи страны. "Наблюдаемая тенденция вызывает беспокойство. Эта неверная политика становится дополнительным источником угрозы для региона. Конечно, Азербайджан следит за процессами, и это осуществляется в координации с Турцией", - добавил он.

Мало того, что Армения не хочет менять Конституцию и ставит под вопрос позицию о признании территориальной целостности Азербайджана, так еще по линии дипведомства Ереван транслирует антиазербайджанские фейки и пытается навязать Баку ответственность за отсутствие информации о судьбах пропавших без вести в Азербайджане солдат ВС Армении. О последнем сегодня сообщил глава отдела гуманитарных вопросов МИД Армении Айк Саркисян.

Российский подход

Подобные подходы к мирному процессу ставят под вопрос его успех и вызывают недовольство у страны, заинтересованной в скорейшем заключении соглашения между Баку и Ереваном. Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью РИА Новости заявил, что внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее республики, а сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приведет.

Одним словом, продолжающиеся обстрелы вкупе с закупкой вооружения у НАТО и отказ снимать территориальные претензии снижают шансы на заключение мирного соглашения и ставят под вопрос реальную готовность Еревана к миру. Даже если сейчас армия Армении значительно слабее, ее перевооружение и наращивание сил будет требовать от Азербайджана постоянно концентрации, финансирования и укрепления собственных ВС. Где гарантия того, что вооруженная Армения не предпримет в ближайшие годы акт реванша по повторной оккупации Карабаха или других районов? Это риторический вопрос, поскольку в отсутствие мирного договора таких гарантий ни у Азербайджана, ни у других стран региона нет. А значит, нужно готовиться к потенциальной новой войне.