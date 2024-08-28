Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Армения не заинтересована в мирном договоре с Азербайджаном

Артем Соколов
Ильхам Алиев: Армения не заинтересована в мирном договоре с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз заявил о необходимости изменить Конституцию Армении, так как в ней прописаны территориальные претензии к соседней стране. Он подчеркнул, что без этого обеспечить прочный мир в регионе не получится.

Территориальные претензии к Азербайджану необходимо устранить. Такое заявление сделал 30 августа президент страны Ильхам Алиев на встрече с делегацией из Турции, возглавляемой руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.

Глава государства напомнил, что Азербайджан по-прежнему нацелен на обеспечение прочного мира в регионе, но для этого необходимо, что претензии территориального характера, присутствующие в Конституции Армении, должны быть ликвидированы.

Ильхам Алиев также высказался за упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов. Он удивлен позицией Армении по этому вопросу, так как не понимает, какая сейчас необходимость в существовании МГ ОБСЕ, когда конфликт остался в прошлом и глава правительства Никол Пашинян заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Президент Азербайджана также высказался за упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов. Он удивлен позицией Армении по этому вопросу, так как не понимает, какая сейчас необходимость в существовании МГ ОБСЕ, когда конфликт остался в прошлом и глава правительства Никол Пашинян заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что Армения, судя по всему, не заинтересована в мирном договоре и достижении прочного мира в регионе. Он подчеркнул, что она сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции и других западных стран, а также проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами.

Армения против мира в регионе

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, действия армянских властей прямо противоречат их же собственным заявлениям о желании скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном.

"Самым характерным шагом против мира с Азербайджаном является озвученный накануне план провести конституционный референдум в Армении через три года – в 2027-м, вскоре после новых парламентских выборов. В Ереване безусловно знают о требовании Баку вычеркнуть из армянской Конституции упоминание о территориальных претензиях на Карабахский экономический район и понимают, что без этого мирный договор подписан быть не может. Поэтому перенос референдума с этой осени на три года вперед – это прямое объявление нежелания властями Армении подписывать соглашение о мире с Азербайджаном", – прежде всего сказал он.

"Именно это и зафиксировал сегодня президент Ильхам Алиев: Армения может в кратчайшие сроки обеспечить мир на Южном Кавказе, устранив из Конституции отсылку на нелегальный советский документ о претензиях на Карабах, но не хочет этого делать. Следовательно, она не хочет мира в регионе. Следовательно, она хочет чего-то другого. Поставки в Армению вооружений из западных стран и стремление Еревана перейти в подчинение внерегиональным силам говорит о том, что его агрессивные намерения в отношении Азербайджана до сих пор не отменены. Армия Армении разгромлена, миллиарды долларов армянского бюджета и финансовой помощи из-за рубежа, потраченных на оккупацию азербайджанской земли, пошли прахом, сепаратистский проект в Карабахе ликвидирован – но реваншизм из властных голов в Ереване так и не выветрился. Армения, на чьи земли никто в регионе не претендует, занимается перевооружением. Если это оружие не нужно для обороны, значит, оно нужно для нападения", – обратил внимание Андрей Петров.

"На ту же мысль наводит и упорство Армении в нежелании упразднить Минскую группу ОБСЕ. Таким образом Ереван показывает, что с его точки зрения армяно-азербайджанский конфликт может быть возобновлен, и тогда вновь понадобится участие международных посредников. Это при том, что наибольшую эффективность в послевоенные годы показал прямой диалог между Баку и Ереваном: обмен удерживаемыми лицами, согласованные действия перед голосованием по COP29, делимитация участка границы между Газахским районом и Тавушской областью. Армяно-азербайджанскому урегулированию не нужна не только Минская группа ОБСЕ, но и в целом работа посредников. Недаром Россия в последнее время говорит лишь о готовности оказать консультативную помощь, если стороны к ней обратятся – потому что для российских властей на первом месте стоит примирение ее союзников, а не контрольная функция в жизни соседей. Контролировать регион хотят другие два сопредседателя МГ ОБСЕ – США и Франция. Именно их желания реализует Ереван", – указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Таким образом, ситуация в регионе по-прежнему остается в подвешенном состоянии исключительно из-за провальной, антинациональной политики правительства Никола Пашиняна. Пашинян – мастер превращать любое внешнеполитическое поражение во внутриполитическую победу, он мог бы организовать конституционный референдум в ближайшие месяцы и убедить граждан проголосовать за устранение из Основного закона Армении территориальных претензий на Карабах. Но Пашинян сейчас слишком оторван от региональной реальности и живет в большей степени мыслями о Западе, чем об Армении на Южном Кавказе, то есть у него проявилась та же проблема растворения в иллюзиях, что и у националистов во главе с военными преступниками Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Только если националисты жили в уверенности непобедимого величия Армении и армянских оккупационных сил, то Никол Пашинян живет уверенностью в величии Запада. А это значит, что Азербайджану вместе с Россией и Турцией придется продолжить работу по возвращению армянских властей из мира иллюзий в реальность", – заключил Андрей Петров.

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