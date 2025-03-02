Нетаньяху готовится к поездке в США

В ближайшее время израильский премьер может приехать в США. Детали возможного визита пока неизвестны.
Премьер-министр Израиля собирается в скором времени посетить Соединенные Штаты. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что визит Биньямина Нетаньяху может состояться уже на следующей неделе, передает Reuters.
Глава Белого дома подтвердил также факт разговора с главой израильского правительства. Другие подробности возможной поездки на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что президент США пообщался в Будапеште с премьер-министрами Израиля и Венгрии.