Изменение Конституции Армении. Атака иранских дронов на Нахчыван. Взаимопомощь Москвы и Баку

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку требование Никола Пашиняна убрать из Конституции Армении ссылку на Декларацию о независимости, последствия атаки иранских беспилотников на Нахчыванский аэропорт и школу, XIII Глобальный бакинский форум, а также укрепление отношений России и Азербайджана.