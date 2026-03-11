Вестник Кавказа

Изменение Конституции Армении. Атака иранских дронов на Нахчыван. Взаимопомощь Москвы и Баку

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку требование Никола Пашиняна убрать из Конституции Армении ссылку на Декларацию о независимости, последствия атаки иранских беспилотников на Нахчыванский аэропорт и школу, XIII Глобальный бакинский форум, а также укрепление отношений России и Азербайджана.

