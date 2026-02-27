Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил о том, что Евросоюзу необходимо учесть требования Грузии, чтобы восстановить позитивную динамику отношений.

Отношения Грузии и Евросоюза испортил Брюссель, и он должен исправить это, такое заявление сделал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, единственный способ восстановить отношения Тбилиси и Брюсселя в позитивном ключе – европейцы должны учесть часть требований грузинской стороны.

Самым главным требованием грузинских властей был и остается отказ ЕС от агрессивной риторики в адрес Тбилиси, а также прекращение ведения пропаганды против Грузии, подчеркнул Папуашвили.

Также он отметил, что для Грузии важно, чтобы Европейский союз отказался от идеи свержения правительства и от тайного финансирования неправительственных организаций и схем обхода законов.