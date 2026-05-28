Запрет на ввоз в Россию овощей и клубники из Армении вступил в силу

С 30 мая запрещен ввоз в Россию из Армении томатов, перцев, ягод, огурцов и зелени. Решение принято Россельхознадзором.

"Решение принято в связи с участившимися нарушениями при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности"

– Россельхознадзор

В ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация угрожает фитосанитарной обстановке в России. Также указывается, что по ранее выявленным нарушениям армянская сторона не предприняла необходимых мер.

Ограничение будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Напомним, ввоз в Россию цветов из Армении в настоящее время также запрещен, ограничение действует с 22 мая.