Россия увеличила закупки электроэнергии из Азербайджана

За три месяца Россия приобрела у Азербайджана 32,068 млн кВт/ч электроэнергии. Закупки выросли более чем на 20% в натуральном выражении и почти на 49% в денежном.

В январе-марте 2026 года из Азербайджана в РФ было экспортировано 32,068 млн кВт/ч электроэнергии, следует из данных Государственного комитета статистики Азербайджана.

Закупки Россией азербайджанской электроэнергии заметно выросли в начале этого года: в натуральном выражении рост составил 5,4 млн кВт/ч – 20,4%, в денежном выражении закупки увеличились на 48,9%, до $1,589 млн.

Также в первом квартале осуществлялся экспорт электроэнергии в обратном направлении: Азербайджан приобрел у РФ 18,568 млн кВт/ч электроэнергии на сумму $722 тыс. В денежном выражении экспорт вырос на 6,3%, в натуральном – сократился на 14,2%.

Азербайджан в январе-марте этого года поставлял электричество в три страны: Россию, Грузию и Иран. Общий объем зарубежных поставок составил 96,772 млн кВт/ч, стоимость $5,098 млн. Экспорт электроэнергии из Азербайджана в целом снизился в начале этого года: в 4,5 раза в натуральном выражении и в 4,8 раза в стоимостном.

Закупки Азербайджаном электроэнергии из этих стран, напротив, возросли: они составили 32,472 млн кВт/ч, что больше показателей первого квартала прошлого года на 8,1%, и $1,354 млн, что превышает прошлогодние данные более чем на 45%.