Азербайджан и Грузия договорились о транзите электроэнергии в Турцию

Азербайджан и Грузия подписали межправительственное соглашение о транзите электроэнергии в Турцию. Об этом сообщает Министерство экономики АР.

Согласно информации ведомства, документ был подписан в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Глава грузинского правительства прибыл в Баку для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов.

В министерстве экономики Грузии также отметили, что комплексный пакет соглашений, подписанный между Баку и Тбилиси в энергетическом секторе, является соглашением исторического значения, которое ещё больше углубит экономические связи между странами.

Напомним, кроме того, в ходе встречи на 13-й сессии Всемирного форума городов Ильхам Алиев и Ираклий Кобахидзе договорились о поставках азербайджанского газа и электричества в Грузию, а также о совместной реконструкции участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.