Фидан: Турция нужна ЕС как никогда

Глава турецкого МИД Хакан Фидан сегодня на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем заявил о том, что евроинтеграция Турции стала необходимостью для самого Евросоюза.

Включение Турции в состав ЕС стало стратегической необходимостью для самого блока, заявил сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Берлине со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем.

"Проведение саммита НАТО в Анкаре свидетельствует о важной роли Турции в укрепления альянса. Первым и наиболее конкретным шагом станет обновление Таможенного союза с ЕС"

- Хакан Фидан

Ту же мысль высказал и сам Вадефуль, отметив, что Турция как член НАТО не раз показывала, что она ответственно относится к этой роли, особенно на фоне роста глобальной напряженности, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Германия готова наращивать стратегические связи между Турцией и ЕС, и Анкара должна быть включена в развитие всех промышленных и оборонных инициатив объединения, - подчеркнул немецкий дипломат.

Напомним, Хакан Фидан прибыл с визитом в Берлин, где он примет участие в 3-м заседании Механизма стратегического диалога Турция – Германия, ранее он провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее мы писали: на фоне нынешних конфликтов Турция является самой сильной и стабильной страной в регионе, и Евросоюзу пора понять, что без нее объединение никогда не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации. ЕС, в котором Турция не является полноправным членом, не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения. Сегодня Европа нуждается в Турции больше, чем Турция нуждается в Европе, добавил он.