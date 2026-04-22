Власти ЕАЭС унифицировали требования к автодорогам

Автомобильные дороги, соединяющие страны Евразийского экономического союза, привели к единому стандарту – их объединили общие требования к нагрузкам, что позволит получать выгоду при грузоперевозках до 15%.

С сегодняшнего дня в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) заработало Соглашение о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств-членов объединения, включенным в евразийские транспортные коридоры, сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев.

"Соглашение сыграет важную роль в снижении транспортных издержек и рациональном обслуживании грузопотоков: в отдельных случаях выгода при международных автомобильных грузоперевозках с учетом норм соглашения может достигать 15%"

- Арзыбек Кожошев

Новый документ гарантирует технологическое единство более 14 тыс км автомобильных дорог ЕАЭС, тогда как ранее из-за различий в весогабаритных требованиях перевозчикам приходилось отказываться от оптимальной загрузки заявили в ЕЭК, передает Sputnik Казахстан.

Выгода очевидна: теперь грузы, доставляемые по евразийским транспортным коридорам, не придется разделять на партии товаров и раскидывать их по другим автомобилям, а также получать дополнительное специальное разрешение на их перевозку в государстве, в котором действуют более низкие весогабаритные параметры.

Еще одно весомое преимущество – документ позволяет более разумно и рационально подойти к созданию в ЕАЭС общего рынка транспортных услуг, заявили в ЕЭК.