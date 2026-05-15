Иран выступил с предупреждением США

Генштаб ВС Ирана предостерег Вашингтон по поводу последствий возобновления атак на Иран, пообещав американским военным "увязнуть в болоте" в случае попытки новой атаки на страну.

Новая авантюра американских военных, о которой все чаще задумываются в Пентагоне, приведет к еще более сокрушительным последствиям, но не для Ирана, а для самих США, заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

Иранские военные готовы к такому развитию событий и обладают достаточными запасами вооружений, чтобы не только успешно противостоять атакам, но и нанести ощутимый урон самим США, предупредил генерал, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu со ссылrой на Fars.

Иран уже продумал оригинальные сценарии развития боевых действий, которые окажутся полной неожиданностью для Пентагона и заставят его "увязнуть в болоте", пообещал бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

Ранее мы писали о том, что Иран в состоянии еще долго воевать с США и Израилем в случае возобновления боевых действий – так полагают западные разведки. При этом даже при сильном ослаблении оборонного потенциала Ирана КСИР продолжит эффективно блокировать Ормузский пролив.