В Марокко познакомились с азербайджанской культурой

У граждан Марокко появилась прекрасная возможность познакомиться с культурным наследием, национальными кулинарными традициями и укладом жизни в Азербайджане – страна была представлена на II Международном фестивале гастрономической солидарности (FIGS), прошедшем в столице страны Рабате.

Международное мероприятие прошло в Национальной библиотеке Королевства Марокко, оно объединило свыше 30 стран и организаций. Посетителей особо заинтересовал азербайджанский стенд, на котором была представлена богатая культура страны: здесь можно было открыть для себя особенности национальной кухни и продегустировать различные блюда традиционной азербайджанской кухни – такие как долма, довга, плов и пахлава, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Фестиваль, организованный по инициативе круга дипломатов Марокко при поддержке министерства солидарности, социальной интеграции и семьи королевства, прошел в теплой и дружественной атмосфере и внес важный вклад в расширение межкультурного диалога, укрепление взаимопонимания между народами и продвижение международной солидарности.