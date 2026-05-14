Владимир Путин созвонился с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном по Ирану

Сегодня днем прошла телефонная беседа российского лидера Владимира Путина с президентом ОАЭ. Основную часть переговоров заняло обсуждение перспектив урегулирования иранского конфликта с учетом интересов ближневосточных государств.

Пресс-служба Кремля проинформировала о проведении президентом России Владимиром Путиным телефонных переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Центральной темой беседы Путина и Аль Нахайяна стал иранский конфликт и его тяжелое влияние на ситуацию с безопасностью в ближневосточном регионе. Президенты согласились в том, что Ирану и США необходимо продолжить дипломатический диалог для производства компромисса по мирной сделке.

При этом руководители России и ОАЭ отметили, что итоговая мирная сделка Тегерана и Вашингтона обязательно должна учитывать интересы региональных государств, напрямую затронутых ходом и последствиями войны США и Израиля против Ирана.

Кроме того, Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили политическое и экономическое взаимодействие России и ОАЭ, отметив его успешное развитие, и договорились о дальнейших регулярных контактах властей двух стран на высоком и высшем уровнях.

Президент России отдельно поблагодарил Абу-Даби за помощь в организации обмена военнопленными с Украиной. Напомним, последний из таких обменов состоялся накануне по схеме "205 на 205".