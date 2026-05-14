Дагестанские реки расширят за счет самостроев

Власти Дагестана начали безжалостно сносить все незаконные постройки и инженерные коммуникации, незаконно возведенные в руслах рек – это позволит увеличить их пропускную способность, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Правительством Дагестана организована расчистка подмостовых пространств для безаварийного прохождения паводковых вод. В частности, для увеличения пропускной способности русел рек демонтируются и переносятся инженерные коммуникации. Сносятся незаконные постройки"

Еще одна проблема, с которой приходится бороться спасателям – огромные залежи мусора, которые приносит большая вода. Это напрямую влияет на риски во время очередного штормового предупреждения, сейчас от мусора расчищены около тысячи кубометров русел рек, отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Проблема водоохранной зоны в республике накапливалась десятилетиями - чиновники в Махачкале 25 лет незаконно оформляли права собственности физлиц на такие участки, выдавая разрешения даже на строительство многоквартирных домов.

Несмотря на судебные решения, строительство продолжалось, а меры по демонтажу опасных самостроев не принимались. Сейчас это решается с помощью правосудия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на воскресенье, 6 апреля, на Дагестан снова обрушилась непогода. На регион обрушились сильные дожди, которые подтопили территории, в том числе федеральную трассу, а в ряде районов было аварийно отключено электроснабжение.

Впоследствии на отдельных территориях республики был введен режим ЧС, поскольку осадки привели к подтоплениям нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", в частности на территории Дербентского района и в городе Дагестанские Огни.