Туристические локации Киргизии станут доступнее жителям Узбекистана

В преддверии летнего сезона отпусков Ташкент и Иссык-Куль свяжет новый авиарейс киргизской авиакомпании Asman Airlines, а в дальнейшем власти Узбекистана и Киргизии планируют расширить маршрутную сеть между двумя странами.

Авиасообщение между Узбекистаном и Киргизией станет доступнее для путешественников – перспективы его расширения сегодня на встрече с представителями киргизской авиакомпании Asman Airlines обсудило руководство Uzbekistan Airports, сообщили в компании.

Перевозчик представил планы по открытию регулярных рейсов между международным аэропортом Ташкента и воздушными гаванями Киргизии, отметив: первым этапом станет запуск направления Ташкент – Тамчи (Иссык-Куль), который намечен на 24 июня 2026 года, передает Podrobno.uz.

К осени авиакомпания введет в свое расписание авиарейс Ташкент – Ош, а к зимнему сезону откроет направление Ташкент – Каракол. Также в планах авиакомпании - открытие авиасообщения между столицами двух государств, Ташкентом и Бишкеком.

Также авиакомпания намерена развивать региональные перевозки, начав выполнение международных рейсов из Киргизии в аэропорты узбекистанских Андижана, Ферганы и Намангана.

Все полеты планируется выполнять на самолетах Dash 8-400, составляющих авиапарк компании: это высокоскоростной турбовинтовой региональный самолет, разработанный для коротких маршрутов, вмещающий до 90 пассажиров и имеющий максимальную дальность полета до 2 тыс км, говорится в сообщении.

Напомним, ранее лидеры Узбекистана и Кыргызстана обсудили транспортную взаимосвязанность двух стран, назвав приоритетным строительство железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан.