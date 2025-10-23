Узбекистан инвестирует в строительство железной дороги в Китай

Накануне в столице Киргизии подписали соглашение о строительстве железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай, в которое будет вложено 4,7 миллиарда долларов. Половину этой суммы будут инвестировать сами страны.

Китай, Киргизия и Узбекистан договорились о финансировании проекта строительства железной дороги Узбекистан – Киргизия – Китай, проект строительства которой оценивается в $4,7 млрд, сообщил Кабмин Кыргызстана.

Накануне в Бишкеке между "Компанией железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан" и синдикатом китайских банков было подписано соглашение, которое будет финансироваться кредитом Китая и вкладами трех стран в уставный капитал совместной проектной компании, передает Podrobno.uz.

Согласно документу, половину общей суммы в виде кредита на 35 лет проектной компании, которая будет распоряжаться займом, выдаст Китай, а оставшиеся $2,3 млрд внесут три страны: 51% предоставит Китай, а по 24,5% - Кыргызстан и Узбекистан.

Финансирование проекта уже завершилось, сейчас проектная компания сделает акцент на эффективном использовании привлеченных средств и на обеспечении надежного и своевременного выполнения всех обязательств.

Строительные работы не будут простыми – на 120 км, а это 40% будущей железной дороги, предстоит возвести 50 мостов и соорудить 29 тоннелей, официальный старт ее созданию был дан 27 декабря 2024 года президентами трех стран.